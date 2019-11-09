Haberler » Güncel » Rektör Karabulut'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı - Haber

Rektör Karabulut'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:38Rektör Karabulut'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Mesajı

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un mesajı şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Milletimiz için değerli bir asker, üstün nitelikleri olan bir kumandan, mümtaz bir devlet adamı, geçtiğimiz yüzyıla yön veren dünya liderlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinde ortaya koymuş olduğu fikirleri ve azmi aradan geçen yıllara rağmen geçerliliğini korumaya devam etmekte, bugünde vatanımıza yönelik saldırı ve işgal girişimleri karşısında milletimiz için birer meşale olarak yol göstermektedir.

Turgut Özal Üniversitesi olarak;Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi korumak ve her alanda daha da yücelmesini sağlamanın bilinci içindeyiz.Öğrencilerimiz;Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Cumhuriyeti kurarken hareket noktaları olan tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ideali ile yetişeceklerdir.

Bu vesile ile vefatının 81. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz."


Turgut Özal Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Malatya, Rektör, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
15:31 Muhtarlar Konfederasyonu Güller Diyarı Isparta'da
15:31 Isparta'da iyileştirilen kavşaklarla, yılda 1.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlanacak
15:36 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne doğru
15:36 Kılıçdaroğlu'ndan "10 Kasım" mesajı
15:36 İstanbul Adliyesi'nde yüksekten atlayarak hayatını kaybeden Özkan'ın cenazesi toprağa verildi
14:43 Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
13:32 İmamoğlu, hakkında yazılan kitabı eleştiren Kaftancıoğlu'na sitem etti: Yorumlamasını doğru bulmuyorum
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:37:26