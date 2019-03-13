Rektör Karabulut'tan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

"Hedefimiz Malatya'nın tıp da eğitim ve araştırma ihtisas merkezi olmasıdır"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında"Sağlık hizmetlerinin en yaygın ve en etkili bir şekilde topluma ulaşması hekimlerimizin öncülüğünde gerçekleşmektedir" diyerek, hekimlerin insanların en temel haklarından olan Yaşama Hakkına ve Sağlık Hakkına mesleki sorumlulukları ile katkı sunduğunu kaydetti.

-"En büyük sorumluluk üniversitelerime düşmekte"

İnsanların en temel haklarından olan Yaşama Hakkına ve Sağlık Hakkına mesleki sorumlulukları ile katkı sunan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum. Sağlık hizmetlerinin en yaygın ve en etkili bir şekilde topluma ulaşması hekimlerimizin öncülüğünde gerçekleşmektedir.Ülkemizde bugün oluşturulan ve gerçekleştirilen büyük projelerle halkımıza sağlık alanında önemli hizmet imkanları sunulmuştur. Geçmişe göre iyi olan hizmetlerin, yarında bugüne göre iyi olması için hep birlikte çalışmalı, yetişmiş insan gücümüzü arttırmalı, var olan tesis altyapımızı daha da güçlendirmeli, mevcut teknolojimizi daha ileriye taşımalıyız. Sağlık alanında yapılan yatırımlar, yetiştirilen insan gücü ve sunulan hizmetlerin kalitesi çağdaş seviyenin de bir göstergesidir. Bu konuda herkese sorumluluk düşmekte, araştırma, geliştirme ve insan gücü yetiştirme konusunda da en büyük sorumluluk biz üniversitelere düşmektedir.

-" Toplumsal alandaki sorunun çözümü saygı ve sevgidir"

Yaklaşık 22 yıl Tıp Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmış bir rektör olarak, hem akademik anlamda, hem de sahada doktorlarımızın yaşamış olduğu sorunları ve aynı zamanda kalite yöneticisi olarak da vatandaşlarımızın arz talep konusundaki beklentilerini yakından biliyorum.Doktorlarımız ve tıp akademisyenlerimiz hasta ve hasta yakını psikolojisini ve içinde bulundukları anlık durumları biliyorlar. Ama buna karşın günde onlarca hastaya bakan, onlarca ayrı sorun ve şikayet dinleyen hekimlerimizin içinde bulundukları durumun da bilinmesi gerekir. Toplumsal alandaki sorunun çözümü saygı ve sevgidir.

- "Malatya bu alanda bölgenin ve coğrafyanın çekim merkezi olmalı"

Tıp Bayramı vesilesiyle şu durumu da ifade etmek isterim;Malatya kamuoyunun destek verdiği, Sivil Toplum Kuruluşlarının bizzat takibini yaptığı Malatya TurgutÖzal Üniversitesi bünyesinde açılması çalışmaları süren Tıp Fakültesi ile kuruluşu tamamlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi;sağlık alanında Malatya'nın bölgede ve coğrafyamızda çekim merkezi olması konusunda önemli bir adımdır.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi tedavi uygulamalarının yanında ülkemizin büyük bir potansiyele sahip olduğu bitkisel besin ekstresi konusunda da araştırma, geliştirme ve eğitim çalışması da yürütecektir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, uluslararası eğitim işbirliği ile bu konuda ülkemizin uzman ve yetişmiş insan gücüne de katkı sunacaktır. Hedefimiz; milletimizin 2023, 2053 ve 2071 idealleri kapsamında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda Malatya'nın ülkemizin ve coğrafyamızın eğitim ve araştırma ihtisas merkezi olmasıdır. Avrupa'da ve dünyada,en güçlü ekonomilere ve ileri teknolojiler sahip olan ülkelerde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda büyük yatırımlar yapılırken, destek verilirken, büyük bir potansiyele sahip olan ülkemiz de de böyle bir alt yapı oluşmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığımızda yeni Klinik Araştırmalar Rehberi Yönetmeliği de yayınlanmıştır.

Bu vesileyle bir kez daha tüm hekimlerimizin ve sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum."

Kaynak: Bültenler