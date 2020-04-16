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Rektör Karabulut'tan Fendoğlu mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya eski milletvekili ve dönemin Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun 17 Nisan 1978 tarihinde bombalı suikaste uğramasının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

16.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:43
Rektör Karabulut'tan Fendoğlu mesajı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Malatya eski milletvekili ve dönemin Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun 17 Nisan 1978 tarihinde bombalı suikaste uğramasının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut mesajında, "17 Nisan 1978 tarihinde bombalı saldırı sonucunda gelini ve 2 torunu ile birlikte şehit olan Malatya eski milletvekili ve dönemin Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nu şehadetinin 42. sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. Toplumsal birlik ve beraberliğimize yönelik tehdit ve saldırılara karşı en etkili silah birlik içinde kalmak ve bütünlüğü korumaktır.

Ülkemizin ve Malatya'mızın o karanlık günleri bir daha yaşamaması için birliğimizi her zaman ve her zeminde koruyacağız. Bu vesileyle vatanımız uğuruna can veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, Malatya, Rektör, Güncel
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