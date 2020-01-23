Haberler » Güncel » Rektör Karabulut'tan, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'ya ziyaret - Haber

Rektör Karabulut'tan, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'ya ziyaret

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'yı ziyaret etti.

23.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:26Rektör Karabulut'tan, Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'ya ziyaret
Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'yı ziyaret etti.
Kaymakam Vekili Kaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kale Meslek Yüksekokulun daha iyi yerlere gelebilmesi için okulun hazırlayacağı projelere imkanlar ölçüsünde destek vereceklerini söyledi.
Karabulut ise ilçenin kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, ilçedeki Meslek Yüksek Okulunun turizm ve otel işletmeciliği bölümünün geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerin her türlü barınma, sosyal ve kültürel ortamlarını düzenlemek için üzerlerine düşeni yapacaklarını anlatan Karabulut, yerel yöneticilerin de kendilerine destek vermesini istedi.
Daha sonra Kale Belediye Başkanlığına geçen Karabulut, Belediye Başkanı Murat Koca'yı da ziyaret etti.

Turgut Özal Üniversitesi, Nurullah Kaya, Malatya, Kale, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:18  Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, darbe girişimini anma noktasını ziyaret edip çelenk...
14:18  Sivas'tan İdlib'e 2 tır insani yardım malzemesi gönderildi
14:17  Bingöl'de hafif ticari araç şarampole devrildi: 4 yaralı
14:11  Türkiye'nin ilk ve tek yerli ve milli balonu sertifikasını aldı
14:11  Espark A.Ş, ile Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi arasında protokol
23.01.2020 14:19:38