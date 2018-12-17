Rektör Karabulut'tan, Vali Baruş'a Ziyaret

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Malatya Valisi Aydın Baruş'u, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ziyaret etti.Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, beraberinde rektör yardımcıları Prof. Dr. Bayram Murat Asma, Prof. Dr. Feridun Merter, Prof. Dr. Ahmet Harma ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Karlıdağ ile Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.Vali Baruş, ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.Karabulut, Vali Baruş'a kayısı konusunda üniversitenin yapacağı çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek, "Kuru Kayısı Üretimi ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantı düzenleyeceklerini kaydetti.