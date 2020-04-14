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Rektör Karacoşkun'dan taziye mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yayımladığı mesaj ile vefat eden Kore gazisi Emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

14.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:12
Rektör Karacoşkun'dan taziye mesajı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, yayımladığı mesaj ile vefat eden Kore gazisi Emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, "Kilis'in yetiştirdiği değerlerden, ilimizde bir dönemin tanınan kişisi, adı Kilis'te sokak ve kastele de verilen Abuş Ağanın oğlu, eski Tarım Bakanı merhum Nedim Ökmen'in kardeşi, Cumhuriyet'imizle yaşıt Kore Gazisi Emekli Kıdemli Yüzbaşı Kamil Celkan, 97 yaşında aramızdan ayrıldı. Türkiye'nin Kore'ye bir askeri birlik göndereceğini öğrenerek Kore Savaşı'na gönüllü olarak giden ve gösterdiği kahramanlıklardan dolayı kendisine Cumhurbaşkanlığınca da takdirname verilen merhum Gazi Kamil Celkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" ifadesine yer verdi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Doğan, Rektör, Kilis, Kore, Güncel
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