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Rektör Karacoşkun'nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

09.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:36Rektör Karacoşkun'nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlama mesajı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Karacoşkun, İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla insanların doğru şekilde aydınlanmasını, olaylardan haberdar olmasını sağlayan gazetecilerin büyük özveriyle çalışarak, onurlu ve yorucu bir mesleği icra ettiklerini ifade etti.

Karacoşkun, Tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, gazetecilerin çalışmalarında başarılar dilediğini sözlerine ekledi. - KİLİS

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Gazeteciler Günü, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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