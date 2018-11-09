Rektör Karacoşkun'un 10 Kasım Mesajı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.<br><br>Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un 10 Kasım mesajında, 'Bağımsızlık mücadelesi vererek tarihin en şanlı zaferlerinden birini kazanan yüce Türk Milleti'ne önderlik etmiş olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz' ifadeleri yer aldı - KİLİS