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Rektör Karakaya, araştırma görevlileriyle bir araya geldi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yeni göreve başlayan araştırma görevlileriyle bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu.

16.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:54
Rektör Karakaya, araştırma görevlileriyle bir araya geldi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya , yeni göreve başlayan araştırma görevlileriyle bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu.
KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, farklı fakültelerde göreve başlayan 22 araştırma görevlisi Rektör Karakaya'yı makamında ziyaret etti.
Karakaya, üniversitenin akademisyen ihtiyacını karşılamak üzere öğretim elemanı alımı yaptıklarını belirterek, gençlerin geleceğe daha kaliteli eğitimle hazırlanması için fakülteleri akademik olarak güçlendirdiklerini ifade etti.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin çok sayıda başarılı projeye imza attığını ve bu projelerin alt yapısında araştırma görevlilerine de büyük işler düştüğünü vurgulayan Karakaya, çalışma temposunun yoğun olması nedeniyle genç akademisyenlerin enerjisine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.
Araştırma görevlilerinin alanlarında güzel çalışmalar yapacaklarına inandığını aktaran Karakaya, görevlerinde başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler : Karakaya, Kırşehir, Rektör, Güncel

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