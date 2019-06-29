29.06.2019 17:07
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Rektör Karakaya, sera alanları hafriyat çalışmalarını izledi

Rektör Karakaya, sera alanları hafriyat çalışmalarını izledi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniverstesi Rektörü Vatan Karakaya, sera alanları hafriyat çalışmalarını izledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniverstesi Rektörü Vatan Karakaya , sera alanları hafriyat çalışmalarını izledi.

Jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçilen Ahi Evran Üniversitesi , jeotermal kaynağın kullanılacağı sera alanında hafriyat çalışmalarını bitirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, hafriyat çalışmasında sona gelinen sera alanında incelemelerde bulundu. Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak jeotermal sera alanındaki incelemelere Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli de katıldı. Çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcıyı bölgeye çekerek bölgenin kalkınmasında çok önemli rol üstlenen jeotermal sera projesi hakkında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Hakan Seyfi, jeotermal sera ve işletme hakkında bilgiler verdi.

Kırşehir'in örtü altı tarımsal üretimde marka haline geleceğini belirten Rektör Karakaya, merkez yerleşkede vasıfsız işçilere ve öğrencilere seracılık konusunda eğitim alanı oluşturacaklarını kaydetti. - KIRŞEHİR
Kaynak: İHA
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