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Rektör Karaman, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

07.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:54Rektör Karaman, AA'nın
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin , Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Karaman, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.
Karaman, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, "Fotoğraflar bize bu yılı tüm ayrıntıları ile hatırlama ve değerlendirme imkanı sundu. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, Karaman, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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