Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Rektör Kazım Uysal: 'Fiili dua da edelim' - Haberler

Rektör Kazım Uysal: "Fiili dua da edelim"

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "Sadece kalbi değil, fiili dua da edelim" dedi.

21.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:00
Rektör Kazım Uysal:
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "Sadece kalbi değil, fiili dua da edelim" dedi.

Devlet tarafından alınan önlemlerin bazı vatandaşlarca basite alındığını ifade eden Prof. Dr. Uysal, "Tedbire riayetin fiili bir dua olduğunu ifade etmek istiyorum. Dua iki çeşittir. Biri dille yapılan kalbi duadır. 'Rabbim bizi bu salgından koru' demek elbette güzeldir. Bir de fiili dua vardır. Tedbire riayet etmeden yapılan duaların bir anlamı olmadığı gibi tam aksine işi ciddiyetini anlamama anlamına gelir. Burada fiili dua daha önemlidir. Alınan tedbirlere riayet etmek de yani bilim insanlarımızın, devletimizin aldığı tedbirlere riayet etmek aslında 'Rabbim bizi bu salgından koru' demek gibi, bir kalbi dua anlamına gelecektir. Onun için bütün öğrencilerimizi ve bütün milletimizi bu fiili duayı yapmaya davet ediyoruz. Bu musibeti ancak bu şekilde defedebiliriz. Tekrar bütün sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyor, onların gayretini şevkle alkışlıyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Rektör, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Haberler
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Türkiye, evlere kapanmışken İran’da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Haberler
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

Migros, 60 yaş ve üstü müşterilerin siparişlerini evlerine ücretsiz götürüyor - Haber Şırnak'ta terör mağduru 556 aile evlerine kavuştu - Haber İstanbul Havalimanı'nda yolcu ve personellerin ateşi ölçülmeye başlandı - Haber HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 201'inci gününde - Haber Korona virüs uyarısını dikkate almayan yaşlılar, parklarda - Haber Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı - Ekonomi
Loading