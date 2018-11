Rektör Kemal Şenocak; "Üniversitenin İşlevi İnsanlığa Fayda Sağlamaktır"

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:08



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, "Üniversitelerin en önemli işlevlerinden biri kuşkusuz önce şehrine ve bölgesine, sonrasında ülkesine ve nihayetinde tüm insanlığa fayda sağlayacak değerler üretmektir" dedi.ESOGÜ Rektörü Kemal Şenocak, kentte bulunan ulusal ajans temsilcileri ve yerel gazete çalışanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kemal Şenocak'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kemal Çabuk'un yanı sıra danışmanları eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda üniversiteyi şehir ile bir arada tutmak istediklerini aktaran ESOGÜ Rektörü Şenocak, "Bizler her sabah görevlerimize başlamadan önce şehrin ve ülkenin nabzını tutan yerel ve ulusal basını gözden geçirerek güne başlıyoruz. Basın, her kurumun ve bireyin olduğu gibi bizim de gözümüz kulağımız. Eskişehirimizdeki basın yayın organlarının, şehrin en önemli kurumlarından olan üniversitelerle sürdürülebilir ilişkiler geliştirmesi, gerek kamunun doğru bilgiye ulaşımı noktasında gerekse kurumların halka ulaşabilmesi, hitap edebilmesi noktasında çok büyük önem taşımaktadır. Üniversitelerin en önemli işlevlerinden biri kuşkusuz önce şehrine ve bölgesine, sonrasında ülkesine ve nihayetinde tüm insanlığa fayda sağlayacak değerler üretmektir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de 48 yıllık bilimsel birikimi ve kurum hafızası ile birçok konuda topluma hizmet etmiş ve öncü olmuş bir üniversitedir. Bizler de göreve geldiğimiz günden bugüne bu hizmetleri arttırmak, üniversitemizdeki eğitim kalitesini yükseltmek ve bilimsel bilgi üretimine daha da ivme kazandırmak için çalışıyoruz. Üniversitemizin tüm standartlarını uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye taşıyacak yeniliklerle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı."ESOGÜ olarak üniversite sıralamalarında yükseliyoruz"Üniversite olarak mükemmeliyet ve kalitenin ön koşulları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Şenocak, tüm birimlerin bu ilerleyişe ayak uydurması için hareket ettiklerini vurguladı. Rektör Şenocak, "Ulusal ve uluslararası standartların yakalanmasını sağlayacak olan kalite güvence sistemimiz, iç ve dış kalite standartları ile uyumlu kalite ve performans süreçlerini takip etti. 48 yıllık bilimsel birikim ve yenilikçi vizyonumuz ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak üniversite sıralamalarında yükseliyoruz. 2017 yılında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan akademik yayın sayımız bin 49'a ulaştı. Yapılan yayınların ve atıfların bir neticesi olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde bulunan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı'nın üniversitelerin akademik performansına göre oluşturduğu '2018-2019 Türkiye Genel Sıralaması' listesinde ESOGÜ 157 üniversite arasında 21'inci sıraya yükseldi. Yine aynı kurum tarafından hazırlanan ve yalnızca devlet üniversitelerinin yer aldığı 'Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması'nda ise 108 üniversite arasında 17'nci sırada yer aldı" dedi."Kütüphanenin ismi Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi oldu"Bir eğitim kurumu olarak gençleri düşünmek durumunda olduklarını bildiren ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, kütüphanelerinin de birçok kişiye hizmet verdiğini aktardı. Şenocak, "Merkez Kütüphanemiz aynı anda bin kişiye hizmet verebilmekte ancak bu kapasite zaman zaman ihtiyaca cevap verememektedir. Bu eksikliği gidermek için yeni bir ETÜT Merkezi oluşturulmuştur. Çok yakın bir zamanda hizmete açılacak olan yeni ETÜT Merkezimiz 3 salondan oluşmakta olup okuma salonları toplam 229 oturma kapasitesine sahiptir. 24 Ekim 2018 tarihli 23/4 sayılı Senato Kararı ile Merkezi Kütüphanemizin ismi 'Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi' olarak değiştirilmiştir. Merkezi Kütüphanemizin sunduğu imkanları da sürekli olarak yenilemek ve güncellemek gayretindeyiz. Yapılan son yatırımlar neticesinde Merkez Kütüphanemizdeki mevcut yayın sayısı 116 bin 326'ya; veri tabanları 38'e ve süreli yayın sayımız 62'ye ulaşmıştır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde bir yayınevi kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Üniversitemiz personeli ve öğrencilerine hizmet veren ESOGÜ Kitabevi ise Meşelik Sosyal Tesisleri binasında kitap satışına başlamıştır" diye belirtti."Üniversitemizdeki organ bağışı oranı Türkiye'nin çok üzerinde"ESOGÜ Tıp Fakültesi hakkında bilgilendirmelerde bulunan ESOGÜ Rektör Yardımcısı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ise, "Transplantasyon servisimiz de yeni hizmete açılan birimlerimizden biri. İleri dönem böbrek ve karaciğer yetmezliğinin en etkili, hatta tek tedavi yolu olan böbrek ve karaciğer nakilleri üniversitemizde son 10 aydır başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Ülkemizde organ nakli için bekleyen hasta sayısı artmakta ancak yapılan organ nakilleri bu ihtiyacı karşılamamaktadır. Bu nedenle organ naklinin yaygınlaştırılması ve bu konudaki duyarlılıkların geliştirilmesi için biz de üniversite olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. ESOGÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezimiz son bir yıldır aktif bir şekilde çalışmaktadır. Merkezin kurulmasından itibaren toplam 24 beyin ölümü tespit edilmiş, bunlardan 11'inde organ bağışı için onay verilmiştir. Bu organların büyük bir kısmı merkezimizde başarı ile nakledilmiştir. Bir kısmı ise diğer illerde yaşayan organ nakli bekleyen hastalar için gönderilmiştir. Üniversitemizde beyin ölümü olan hastalarda organ bağışı oranı yüzde 50'ye yakın olup, bu oran Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Organ Nakli Merkezimizde bugüne kadar canlı vericili ve kadaverik vericilerden olmak üzere 13 böbrek ve 9 karaciğer nakli başarıyla yapılmıştır" şeklinde konuştu.Prof. Dr. Ali Arslantaş, son olarak ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin güncel verilerini de paylaştı. Günde ayaktan 2 bin 927 hasta tedavi ettiklerini belirten Arslantaş, bu rakamın aylık 64 bin 403 yıllık ise 772 bin 847 olduğunu aktardı. Şu anda yatan hasta sayısının da 764 olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Arslantaş, bu rakamın da aylık 5 bin 223 yıllık da 62 bin 680 olduğunu bildirdi. - ESKİŞEHİR