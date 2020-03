Rektör Kızılay'dan İNÜAFAM ziyareti

Türkiye- Afrika ilişkileri konulu konferans vesilesiyle Malatya'da bulunan Çad Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ve Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yabancı Dil Meslek Yüksekokulunda hizmet vermeye başlayan İnönü Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (İNÜAFAM) ziyaret etti.Programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye Çad Eski Büyükelçisi ve Afrika Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Fikret Karaman, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, Afrika Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez, İNÜAFAM yönetim kurulu üyeleri, iş adamları, akademik ve idari personel ile Afrikalı öğrenciler katıldı.Ziyarette konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İNÜAFAM'ın güzel çalışmalar yapacağını ifade ederek, "Sizlerin de katkısıyla bir taraftan öğrenci bir taraftan ise akademik olarak Afrika konusunda üniversitemizin bilgi birikimini artıran ve bilgi üreten bir merkez olmayı hedefliyoruz. İş adamlarımızla üniversite öğrencilerimizi sürekli buluşturan, onlarla irtibat içerisinde olarak şehrimizde Afrika konusundaki çalışmalarımızı ilerleteceğiz. 5 yıl sonra bu merkezin önemli bir birikime sahip olacağını ümit ediyorum" dedi.Buradaki öğrencileri ara sıra iş adamlarının yanında misafir etmek istediğini dile getiren Rektör Kızılay, iş adamlarına hitaben, "Öğrencilerle buluşup kariyer sohbeti yapmanızı istiyoruz. Sizin sahadaki tecrübelerinizi öğrencilerimizle buluşturmak istiyoruz. Bu şekilde tecrübelerinizi öğrencilerimize aktarmış ve onları yönlendirmiş olursunuz. Çok ilgili olanlar da sizinle irtibata geçmiş olur" ifadelerini kullandı.Esas gayelerinin bilinçli hedefli bir çalışma alanı oluşturmak olduğunu ve bu hedefi gerçekleştireceklerini söyleyen Kızılay, "Biz sağlık alanında da çok güçlü bir üniversiteyiz. Afrika'daki bazı doktorların burada ileri hekimlik, uzmanlık eğitimi almasını zamanla sağlayacağız. Biz karaciğer naklinde de dünyanın merkeziyiz. O konuda çalışmak isteyen hekimleri de bu konuda bilgilendirmek isteriz" diyerek sözlerine son verdi."Öğrencilerin Kaynaşmalarını Sağlıyoruz"Afrika Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez, yaptıkları çalışmaları anlatarak, "Yaklaşık bir yıla yakın burada birtakım çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Öncellikle merkez yerinin belirlenmesinin ardından mekan tefrişatını tamamlayarak yönetim kurulunu oluşturduk. Yönetim kurulumuzda yer alan hocalarımızın her biri farklı disiplinlerden gelen arkadaşlarımız. Aynı zamanda yine multidisipliner geniş bir danışma kurulu da kurduk. Üniversitemizin hemen hemen her biriminde bir Afrika algısı oluşmasını amaçladık. Özellikle Afrika ile çalışma potansiyeli olan bölümlerde bunu gündeme getirmek istedik. Bu yönden de önemli mesafelerin kat edildiğini görüyoruz. Sahada çok olumlu ilerlemeler sağlayarak önemli ve güzel tepkiler aldık" dedi.Dr. Öğr. Üyesi Söylemez, Afrikalı Öğrenciler Topluluğu kurduklarını bunun yanı sıra bir futbol takımı kurup üniversitenin kampüs liglerinde yer almak, haftalık halı saha maçları düzenlemek, piknik ve il içi il dışı geziler düzenlemek gibi aktivitelerde bulunduklarını ifade etti. Söylemez, bunların, öğrencilerin birbirleriyle ve Türk öğrencilerle kaynaşmalarını sağlamak için gerçekleştirildiğini belirtti.Söylemez, ayrıca İNÜAFAM olarak akademik bir dergi çıkarmak için de gerekli girişimlerde bulunduklarını belirterek, çıkarılacak Afrika Çalışmaları Dergisi'nin Türkiye'de bir ilk olacağını ifade etti.Uluslararası Öğrenci Ofisine de Afrika lokasyonunda destek sunduklarını ve bu çerçevede ilk yıl Afrika'dan 126 öğrenci kabul ettiklerini belirten Dr. Öğr. Üyesi Söylemez, öğrencilerin nereden geldiğini ifade ederek şunları söyledi:"İki öğrencimiz Etiyopyalı, iki Öğrencimiz Cibutili 122 öğrencimiz de Somalilidir. Bu öğrencilerimizin çoğunluğu ise YÖS sınavı sonucunda doğrudan üniversitemizdeki çeşitli bölümleri kazanarak gelen öğrencilerdir. 40'a yakın öğrencimiz ise sadece Türkçe eğitimi için gelen ve TÖMER'de eğitim alan öğrencilerdir. Ayrıca uluslararası öğrenci alım sınavında bu sene de Afrika'da güçlü bir çalışma yürüttük. Mevcut durumda Afrika'da 35 ülkede 38 merkezde sınav yapmayı planlıyoruz. Gruplar halinde güçlü sınavlar yapacağız. Etiyopya'da bu sene güçlü çalışma yürüttük. Orada iyi bir talebimiz oluştu. Etiyopya'yı Afrika'nın merkezi üssü olduğu için önemsiyoruz."Son olarak gittikleri Afrika ülkelerinde iş birliği protokolleri yaptıklarına değinen Söylemez, "Gittiğimiz yerlerde iş birliği protokolleri de öngörüyoruz. Geçen sene Somali'de akademik iş birliği yapmıştık. Dergi projesiyle birlikte çalışıyoruz. Bunun gibi birçok yerde çalışmalar yürüttük. Ama içlerinden Harar'ı çok önemsiyoruz. Çünkü orası Osmanlı'nın ilk konsolosluk merkezinin açıldığı yer. Sadece Afrika değil dünyadaki ilk konsolosluk binası diye biliyorum ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) o binayı geçen sene teslim aldı. Onarımını yapıyor ve şimdi de kütüphane olarak hizmete açacak. Kütüphanede binlerce Osmanlı Türkçesi eser bulunmaktadır" dedi."Önemli olan ilmin peşinden koşmaktır"Çad Eski Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, araştırma merkezinin gelecek için güzel bir temel olduğunu belirterek, "Eğer siz ilmi vermek istiyorsanız dünyanın her yerinden insan gelir. Önemli olan ilmin peşinden koşmaktır. İlim kimseye hazır gelen bir şey değildir. Bizim ülkemizde okurken çok para kazanırsınız gibi bir kavram yok hep okumak tavsiye edilir. O yüzden bizim merkezimiz yani hedefimiz okuma üzerine odaklanıyor. Afrika'yla ilgili söyleyecek söz çok fazla. Çünkü Afrika çok büyük bir yerdir" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA