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Rektör Kuş'tan, şampiyon boksöre teşekkür

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, profesyonel boks kariyerini sürdüren ve Almanya'da gerçekleştirilen son maçında Belaruslu rakibi Andrei Mazanik'i mağlup eden Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen'i makamında kabul etti.

24.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:58Rektör Kuş'tan, şampiyon boksöre teşekkür
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, profesyonel boks kariyerini sürdüren ve 'da gerçekleştirilen son maçında Belaruslu rakibi Andrei Mazanik'i mağlup eden Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen'i makamında kabul etti.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Kepsut Meslek Yüksekokulunda görev yapan ve maça Balıkesir Üniversitesinin adının yazılı olduğu şortla çıkan Demirezen'i tebrik ederken, televizyon ekranlarında canlı yayınlanan maçın sonunda Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin yaşadığı zulme dikkatleri çektiği için de ayrıca teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş,
"Balıkesir Üniversitesi olarak önem verdiğimiz temel ilkelerimiz arasında her alanda milli ve yerli duruşu göstermek ve başarılarla anılmak var. Üniversitemiz, eğitim ve bilimden, sağlığa; kültür ve sanattan spora her alanda kendisini bundan sonra da her alanda göstermeye devam edecektir." dedi.

Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen de Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür ederek, maç sonunda sonuç açıklanırken giydiği tişörtü takdim etti.
Öğr. Gör. Demirezen, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen mücadelede Belaruslu rakibi Andrei Mazanik'i 8 raunt süren maçta, 80-72/80-72/79-73'lük puanlarla mağlup etmeyi başarmıştı.

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Almanya, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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