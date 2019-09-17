Rektör Levent'ten Başkan Gültekin'e ziyaret

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Tercan
Belediye Başkanı Lokman Gültekin'i makamında ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Başkan Gültekin'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Rektör Akın Levent, Başkan Gültekin'e hayırlı olsun dileklerinde bulunarak görevinde başarılar diledi.
Rektör Levent'in ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, Genel Sekreter Dr. Halim Ferit Bayata, Tercan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Kamil Orman, Müdür Yardımcıları Erhan Demir, Fatih Çağlar, Sekreter Mukaddes Özlü'de yer aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Lokman Gültekin, ziyaretleri sebebiyle Rektör Akın Levent'e ve beraberindeki akademisyenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN