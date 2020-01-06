Haberler » Güncel » Rektör Levent: 'YÖK'e 6 fakülte teklifimiz var' - Haber

Rektör Levent: "YÖK'e 6 fakülte teklifimiz var"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesince düzenlenen programa katılan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, "YÖK'e 6 fakülte teklifimiz var" dedi.

06.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:19 Rektör Levent:
Yazarlar Birliği (TYB) Şubesince düzenlenen programa katılan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, "YÖK'e 6 fakülte teklifimiz var" dedi.

Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir, salonun temininde destekte bulunan Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin'e teşekkür ederek Rektör Akın Levent'i kürsüyü davet etti.

Rektör Levent, konuşmasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin geleceği hakkında bilgiler verdi.

Gelecekte Erzincan'daki üniversite öğrenci sayısının 30 bin olarak öngördüklerini, YÖK'e yaptıkları yeni fakülte teklifleriyle bu hedefe ulaşacaklarını söyledi.

Levent, açmayı düşündükleri başta Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Açık Öğretim Fakültesi, İletişim Fakültesi ve enstitülerle daha da iyi bir noktaya ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, "İleride esnek bir eğitim sistemine geçirmeyi arzuluyoruz. Öğrenciler istedikleri dersleri alarak ilgi alanlarına yakın konularda kendilerini daha iyi bir şekilde yetiştireceklerine inanıyoruz. Bazı Avrupa ülkelerindeki bu esnek uygulama branşlaşmada başarının önünü açacak" dedi.

Programa üniversitede görevli dekanlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, Türkiye, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:31   MHP'li Öztürk: Başkent'te evimizden çıkamıyoruz - Haber
18:31   Amik Ovası sular altında - Haber
18:30   Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle 2 TIR çarpıştı - Haber
18:30   Borsa günü düşüşle tamamladı - Haber
18:30   Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli - Haber
17:51   Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti - Haber
17:48   Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Haber
16:09   Adıyaman'da akraba iki aile arasında miras kavgası: 5 yaralı - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
15:48   Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
6.01.2020 18:33:18