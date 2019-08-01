Rektör Mahmut Ak'a Ahde Vefa ziyareti

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve sonra Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliği ve 11 üniversitenin rektör atama kararı yayımlandı. Açıklanan kararda Türkiye'nin en köklü üniversitesi İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Mahmut Ak getirildi."

Rektör Ak ve Platform Başkanı Nuran Kırlak

TOPLUMSAL HİZMET VEREN HER OLUŞUMUN YANINDAYIZ

Ziyaret programında Rektör Ak, toplumsal meselelere duyarlılık ve medeniyetimizin zenginlikleri olan değerlerimize farkındalık oluşturmak için kurulan bu oluşumu kutluyorum. Bizlerde ilgili bakanlıklarımız ile iş birliği yaparak iyilik hareketi olan kültürel, içsel ve bireysel iletişim amaçlı yakın zamanda öğrencilerimiz ile halk arasına hizmet etmeye başlayacağız. Dolayısıyla kim ki topluma faydalı bir hizmet verecekse destekçisi olacağız. Bu vesileyle ziyaretimize gelen Ahde Vefa Platformu yönetim kurulu üyeleri, Başkanı Nuran Kırlak, 15 Temmuz Gazisi Onur Tamdoğan ve oluşumun mimari Siyasi Danışmanlık Taner Akkuş'a teşekkür ederim. Dedi.

Platform Başkanı Nuran Kırlak, günümüz toplumunda ihtiyaç duyulan en temel değer moral ve motivasyon amaçlı buluşmalardır. Ahde Vefa Ailesi olarak biz de, Siyasi danışmanımız Taner Akkuş imzalı başlattığımız 'Mülki İdari Buluşmaları' projesi kapsamında, sayın Rektörümüz Mahmut Ak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Bu vesileyle bizleri misafir ettikleri için kendilerine ve tüm yönetimine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.