Haberler » Güncel » Rektör Murat'tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan'a taziye ziyareti - Haber

Rektör Murat'tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan'a taziye ziyareti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üys.

05.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:06Rektör Murat'tan İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan'a taziye ziyareti
Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Yavuz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üys. Fatih Oğuzay, Fakülte Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve İlahiyat Fakültesi Tacettin Aslan Uygulama Camii İmam Hatibi Yahya Çelik, İÇDAŞ Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Arslan'a vefat eden eşi Gülser Arslan için taziye ziyaretinde bulundular.

Çanakkale'ye ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Tacettin Arslan'a plaket takdim ederken, Dekan Prof. Dr. Şevket Yavuz tarafından da teşekkür belgesi takdim edildi. Taziye ziyareti bağlamında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akabinde dualar edilmesi ile ziyaret son buldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 18:00:07