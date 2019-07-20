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Rektör Murat'tan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Kıbrıs Barış Harekatının 45. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

20.07.2019 11:53 Rektör Murat
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Kıbrıs Barış Harekatının 45. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Rektör Murat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye siyasi tarihinde ulusal çıkarlarımızın saldırıya uğramasına, Kıbrıs adasındaki soydaşlarımızın soykırımına karşı onurlu bir duruşun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünü yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye'nin vazgeçilmez bir parçasıdır. KKTC'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliği açısından da gereklidir. Şu gerçek bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her ne kadar ayrı devlet iseler de, gönülleri bir, bilinçleri bir insanların yer aldığı, bir bütünün iki parçasıdır. Bu vesileyle yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 'barışa ulaşmasının 45. yıl dönümünü' en içten dileklerimle kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyor, saygılarımı sunuyorum." - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
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