Rektör Murat'tan Vali Tavlı'ya ziyaret

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Sedat Murat, Vali Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak'ın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Tavlı, Rektör Sedat Murat ile bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyarette, ÇOMÜ'nün önümüzdeki dönemdeki yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA