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Rektör Nigar Demircan Çakar'dan Regaip Kandili Mesajı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Regaip kandili nedeni ile bir mesaj yayınladı.

27.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:28Rektör Nigar Demircan Çakar'dan Regaip Kandili Mesajı
DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Regaip kandili nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar Regaip Kandili nedeni ile bir mesaj yayınladı. Demircan Çakar mesajında: "Rahmetin, bolluğun, bereketin, yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı üç ayların habercisi Regaip Kandiline ulaşmanın Milletçe sevincini yaşamaktayız. "Arzulamak" ve "meyletmek" kavramlarını barındıran Regaip Gecesinin tüm inananları iyiye, güzele, hakka ve hakikate meyletmesi dileğiyle aziz Milletimizin kandilini kutluyor, bu gecenin tüm insanlığa barış ve huzurlar getirmesini; birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyoruz" dedi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

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