11 Aralık 2018 Salı 12:39



11 Aralık 2018 Salı 12:39

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üretiminin önemli bir kısmını yurt dışına ihraç eden silah fabrikalarını ziyaret ederek, firmaların üretim bölümlerini gezdi ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Rektör Özçelik, Konya, savunma sanayi konusunda önemli bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.Beyşehir'de ilk olarak bazı silah firmalarını ziyaret eden Rektör Özçelik, yetkililerden bilgi aldı ve bir firmada av tüfeği ile atış denemesi yaptı. Daha sonra Prof. Dr. Özçelik ve beraberindeki öğretim üyeleri, Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Ardından, Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesinde bulunan av tüfeği ve çeşitli silahlar üreten firmaları ziyaret eden Rektör Özçelik, burada da firma yetkililerinden bilgi aldı ve yerli üretim bir keskin nişancı tüfeği ile atış denemesi gerçekleştirdi. Rektör Özçelik ve beraberindeki öğretim üyeleri, Beyşehir ziyareti kapsamında, Eşrefoğlu Camisini de ziyaret etti."Konya, savunma sanayi konusunda önemli bir altyapıya sahip"KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, sanayi ziyaretlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirdiği ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Konya'nın savunma sanayi konusunda önemli bir altyapısının bulunduğunu söyledi. Bu anlamda, Konya'nın Beyşehir ilçesinde, savunma sanayi ve av sektöründe Türkiye'de ve dünyada adından söz ettiren firmalara ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Özçelik, bu tür sanayi ziyaretlerine ilgili bölüm başkanı, öğretim üyeleriyle firmaların özelliğine uygun olarak devam edeceklerini dile getirdi. Prof. Dr. Özçelik, Konya'nın tarım şehri olmakla birlikte İç Anadolu'da da sanayinin merkezi olma gücünü elinde bulundurduğunu belirterek, "İnşallah, Konya'nın beklediği savunma sanayinin merkezi olma anlamındaki temelleri atılmış, önümüzdeki yıllarda onun meyvelerini fazlasıyla göreceğimize inanıyorum" dediZiyarete, KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cemil Sungur ve Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emre Erdoğan ile öğretim üyeleri de katıldı. - KONYA