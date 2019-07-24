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Rektör Öztürk'ten TSO'ya ziyaret

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etti.

24.07.2019 19:06 Rektör Öztürk'ten TSO'ya ziyaret
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etti.

Ziyarette Oda ve Üniversite arasında devam eden işbirlikleri ve projeler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, yürütülen bu işbirliklerinin geldiği nokta masaya yatırıldı. Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ortak çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi. İş dünyasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerçekleştirilecek olan projelerde Üniversite olarak gereken tüm katkıyı sağlayacaklarını dile getirdi.

Çorum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, iş dünyasının yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasında Hitit Üniversitesi'nin katkısının önemini dile getirerek, Çorum TSO ve İş Dünyası olarak Üniversite ile ortak yürütülen projelere her zaman tam destek verdiklerini, ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yeni projeler geliştirerek bu işbirliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Rektör, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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