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Rektör Pakiş, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

14.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:02Rektör Pakiş, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Rektörlük binasında düzenlenen programda gazetecilerle sohbet eden Pakiş, üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Üniversite olarak ulaşılabilir ve başarılabilir hedefler belirlediklerini aktaran Pakiş, "Şehrimizi güzelleştirilmesine yönelik sosyal sorumluluk proje çalışmalarımız devam ediyor. Meydan Medresesi projemiz çok kıymetli. Kent müzesi, Etnografya Müzesiyle ilgili adımlar attık." dedi.
Hakkari Üniversitesi'nin kendi ayakları üstünde durabilen, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları olan, hem yurt içinden hem de yurt dışından öğrenci kabul edebilir duruma geldiğini anlatan Pakiş, şunları kaydetti:
"Zeynel Bey Yerleşkesinin birinci etabı bitmek üzere. Merkez derslik binamız büyük oranda bitti, lojmanlar tamamlandı. 2 bin kişilik bir kompleksi, çok modern bir kafeterya yaptık. Asfaltımız bugün dökülüyor. İkinci etap çalışmaları devam ediyor. Eğitim Fakültesinin kaba inşaatı bitiyor. Kütüphane ve kültür merkezi yapılıyor. Bunları projelendirirken, her şeyin bir birini tamamlaması şekilde tasarlandı."
Toplantıya, Rektör Pakiş'in eşi Melike Pakiş, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ersalı, dekanlar, yüksekokul müdürleri, daire başkanları da katıldı.

Hakkari Üniversitesi, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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