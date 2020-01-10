Haberler » Güncel » Rektör Pakiş, gazetecilerle bir araya geldi - Haber

Rektör Pakiş, gazetecilerle bir araya geldi

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

10.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:20Rektör Pakiş, gazetecilerle bir araya geldi
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

Rektörlük binasında ulusal ve yerel basın çalışanlarıyla bir araya gelen Prof. Dr. Ömer Pakiş, günlerini kutladı. Okumanın önemin vurgu yapan Prof. Dr. Ömer Pakiş, "Okumak ve yazıya dökmek çok önemli. Güçlü kalemler ülkemize hayırlı olsun. Hakkari'de zorlu bir coğrafyada gazetecilik mesleğini sürdüren tüm çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum. Hakkari'nin tanıtımı için ellerinde geleni yapan ve her zaman tüm faaliyetlerde yanımızda olan gazetecilerin bir gün değil her gün hatırlanması lazım" dedi.

Hakkari üniversitesi çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Ömer Pakiş, üniversitenin her yönüyle daha iyi konuma geleceğini söyledi. Gazetecilere ikramlarda bulunarak değişik hediyeler veren Prof. Dr. Ömer Pakiş, "Her şey Hakkari için, hep birlikte çalışalım" ifadelerini kullandı.

İhlas Ajansı (İHA) ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş ise, kendilerini unutmayan ve en güzel şekilde ağırlanan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'e teşekkür etti. - HAKKARİ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Hakkari Üniversitesi, Hakkari, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:36  İstanbul'da bu yılın ilk ay tutulması - Haber
18:36  Antalya'da 3 yaban keçisini vuran 5 kişiye 76 bin lira ceza - Haber
18:36  Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haber
18:36  İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" etkinliği - Haber
18:35  TEM'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA: MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:40:53