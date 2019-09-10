Rektör Polat'a ziyaret

Pakistan
Ghulam İshak Enstitüsü Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Jameel-Un Nabi, Karabük
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Ghulam İshak Mühendislik Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Karabük Üniversitesi arasında yapılabilecek akademik iş birlikleri konuşuldu.
Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necla Çakmak ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Adnan Ucur'un da yer aldığı görüşme, plaket takdiminin ardından sona erdi.