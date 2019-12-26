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Rektör Polat gazetecilerle bir araya geldi

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

26.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:36 Rektör Polat gazetecilerle bir araya geldi
Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirdi.
Üniversite yerleşkesindeki konuk evinde düzenlenen toplantıda konuşan Polat, 8 fakülte, yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 13 uygulama ve araştırma merkezi ile öğrencileri kaliteli eğitim fırsatı sunduklarını aktardı.
Muş'un cazibesini artırmayı hedeflediklerini belirten Polat, üniversite olarak toplumun her anlamda ilerlemesi, insanların cehaletten, eğitimsizliğin doğurduğu kısır düşüncelerden uzaklaşarak sahih bilginin aydınlığında, farklı düşüncelere ve kültürlere saygı çerçevesinde bir hayat sürdürebilmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini vurguladı.
Bu çalışmaları geliştirerek sürdürmeye çalışacaklarını kaydeden Polat, "Muş'un, bölgemizin ve üniversite camiamızın beklentileri ve ihtiyaçları konusunda edindiğimiz tecrübelerden ve gözlemlerimizden hareketle çok daha sağlam, verimli ve etkili faaliyetlerle seferimizi sürdürmek azmindeyiz." dedi.

Muş Alparslan Üniversitesi, Rektör, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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