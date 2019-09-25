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Rektör Polat, KBÜ'nün uluslarasılaşma süreçlerini anlattı

Türk Yükseköğretiminin uluslararasılaşması bağlamında fırsatların ve tehditlerin kapsamlı ve geniş katılımlı bir platformda ele alınması amacıyla "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı" düzenlendi.

25.09.2019 14:04Rektör Polat, KBÜ'nün uluslarasılaşma süreçlerini anlattı
Türk Yükseköğretiminin uluslararasılaşması bağlamında fırsatların ve tehditlerin kapsamlı ve geniş katılımlı bir platformda ele alınması amacıyla "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşması: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı" düzenlendi.

YÖK'te gerçekleştirilen çalıştaya YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, bazı üniversite rektörleri ile üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları, uluslararası ilişkiler birimlerinin yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın moderatörlüğünde yapılan "Türk Yükseköğretiminin Uluslararasılaşmasında Fırsatlar ve Değerlendirme Yolları" başlıklı birinci oturumda, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Verşan Kök, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte konuşmacı olarak yer aldı.

Rektör Polat panelde yaptığı konuşmada henüz çok genç olan Karabük Üniversitesinin kısa süre içerisinde uluslararasılaşması ile dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasına girme serüvenini anlattı. - KARABÜK

Karabük, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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