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Rektör Polat'tan 18 Mart Şehitleri Anma mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:21
Rektör Polat'tan 18 Mart Şehitleri Anma mesajı
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Polat, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale'de elde ettiğimiz şanlı zafer, Türk milletinin bağımsızlığı konusunda yaptığı fedakarlıkların en büyük göstergesidir. Çanakkale'de ortaya konulan vatan sevgisi, millet olma bilinci bizim en büyük güçlerimizdendir. Bu büyük zafer, yüzyıllar boyunca dünya tarihinde unutulmayacak ve gelecek nesillerimize örnek olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Karabük, Rektör, Güncel

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