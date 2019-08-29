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Rektör Polat'tan Al-Balqa Applied Üniversitesine ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ürdün'de bulunan Al-Balqa Applied Üniversitesini ziyaret ederek Al Balqa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Sorour Zoubi ile bir araya geldi.

29.08.2019 13:06 Rektör Polat'tan Al-Balqa Applied Üniversitesine ziyaret
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ürdün'de bulunan Al-Balqa Applied Üniversitesini ziyaret ederek Al Balqa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Sorour Zoubi ile bir araya geldi.
KBÜ'den yapılan açıklamada, Refik Polat'a ziyaretinde Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in de eşlik ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Prof. Dr. Abdullah Sorour Zoubi ve heyeti ile yapılan görüşmelerde, Karabük Üniversitesi ve Al-Balqa Applied Üniversitesi arasındaki akademik iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi için ortak kararlar alındı." denildi.

Refik Polat, Karabük, Rektör, Ürdün, Güncel

Kaynak: AA

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