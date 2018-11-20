Rektör Polat'tan Bulanık Myo'ya Ziyaret

20 Kasım 2018 Salı 11:59



20 Kasım 2018 Salı 11:59

Muş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Bulanık Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Galip Halidi ile derslikleri ve yemekhaneyi gezen rektör Polat, öğrencilerin sorunlarını dinledi.Öğrenciler ulaşım ve barınma konusunda sıkıntılarını dile getirdi.Polat, Bulanık Meslek Yüksekokulu'nun yeni açıldığını ve 60 öğrencisi olduğunu söyledi.Okulun öğrenci sayısının her geçen gün arttığını belirten Polat, şöyle konuştu:"Ulaşım ve barınma konusundaki sıkıntılar bir an önce çözülmeli. İlçede çok güzel bölümler açtık. Bu bölümleri bitiren meslek sahibi oluyor. Bulanık ilçesinin bu öğrencilere sahip çıkması gerekir. Bizden çok Bulanıklılar bu evlatlarına sahip çıkacak. Önümüzdeki yıl yeni açılacak bölümlerle bu okul büyüyecek. Bu süreçte bize büyük destek veren Sayın AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti İlçe Başkanına, Bulanık Kaymakamına, Bulanık MYO yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."