12 Aralık 2018, 18:40
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Rektör Polat'tan, Büyükelçilere Ziyaret

Rektör Polat

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Özbekistan, Filistin ve Cibuti'nin Ankara büyükelçilerini ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Özbekistan, Filistin ve Cibuti'nin Ankara büyükelçilerini ziyaret etti.

İlk olarak Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelen Prof. Dr. Refik Polat, daha sonra Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev ve Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi'ı ziyaret etti.

Polat, yapılan görüşmelerde, 77 farklı ülkeden toplamda 6 binden fazla uluslararası öğrencisi bulunan KBÜ'de öğrenim gören Özbekistanlı, Cibutili ve Filistinli öğrencilerin durumları hakkında bilgiler verildiğini kaydetti. Filistin,Özbekistan,Refik Polat,Cibuti
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:40