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Rektör Polat'tan Malezya'nın önde gelen üniversitelerine ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Malezya'nın önde gelen üniversitelerini ziyaret etti.

28.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:48Rektör Polat'tan Malezya'nın önde gelen üniversitelerine ziyaret
Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 'nın önde gelen üniversitelerini ziyaret etti.
KBÜ'den yapılan açıklamada, KBÜ ile Malezya Perlis Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen
ICIBMAH2019'a (Uluslararası İşletme Yönetimi ve Muhasebe, Mühendislik ve Beşeri Bilimler
Konferansı) katılmak üzere Malezya'ya giden Polat'ın, konferanstan önce Malezya'nın önde gelen bazı üniversiteleri ile görüşmeler
gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Rektör Polat, ilk olarak Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Üniversitesini ziyaret etti. Polat, burada üniversitenin rektörü Dr. Hj Mohd Zahari Ismail ve heyeti ile bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Üniversitesi ile Mart 2020'de Karabük Üniversitesinde düzenlenecek olan "Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Sempozyum"unun ortaklaşa yapılması kararlaştırıldı. Polat'ın ikinci durağı ise Management and Science University oldu. QS World Universty Ranking 2020 sıralamasında dünyanın en iyi 541'inci, Malezya'da ise en iyi ilk 10 üniversite içerisinde yer alan Managament and Science University ile yapılan görüşmelerde, Gastronomi alanında 'Helal Gıda' konulu ortak konferans yapılması kararlaştırıldı. Söz konusu üniversite ile ayrıca gastronomi alanında müfredat belirlenerek ortak lisans programı açılması üzerine anlaşmaya varıldı." denildi.
Malezya Kuala Lumpur
Teknoparkı ile Putra Üniversitesi ve Teknoparkı'nın da ziyaret edildiğinin anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Burada yetkililerden teknoparklar hakkında bilgiler alan rektör Polat ve heyeti, bu alanda Malezya örneğini inceledi. Putra Üniversitesi yetkilileri ile de bir dizi görüşme gerçekleştirilirken, söz konusu görüşmeler neticesinde KBÜ ve Putra Üniversitesi ile yabancı diller alanında ortak konferans düzenlenmesi kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ni de ziyaret eden rektör Polat, burada Büyükelçi Merve Safa Kavakçı ile görüşerek, Karabük Üniversitesinin Malezya'daki üniversitelerle olan akademik iş birlikleri hakkında bilgi verdi."

Refik Polat, Malezya, Karabük, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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