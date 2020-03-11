Rektör Polat'tan Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
11.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:51
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Polat, mesajında, Akif Ersoy'un eserlerinin, fikirlerinin, örnek kişiliği ve mütevazı hayatıyla dün olduğu gibi bugünü de aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.
Polat, şunları kaydetti:
"İstiklal ve istikbal mücadelemizin en zor geçtiği dönemlerde Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'mız, milli ve manevi değerlerimizi en güzel şekilde ifade ederek vicdanların sesi olmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' derken de, İstiklal mücadelemizde ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getirmiştir. Milli mücadeleye büyük destek veren Mehmet Akif Ersoy eserleri, fikirleri, örnek kişiliği ve mütevazı hayatıyla dün olduğu gibi bugünümüzü de aydınlatmaya devam etmektedir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yıl dönümünde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." - KARABÜK
Polat, mesajında, Akif Ersoy'un eserlerinin, fikirlerinin, örnek kişiliği ve mütevazı hayatıyla dün olduğu gibi bugünü de aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.
Polat, şunları kaydetti:
"İstiklal ve istikbal mücadelemizin en zor geçtiği dönemlerde Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'mız, milli ve manevi değerlerimizi en güzel şekilde ifade ederek vicdanların sesi olmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' derken de, İstiklal mücadelemizde ödenen bedellerin büyüklüğünü dile getirmiştir. Milli mücadeleye büyük destek veren Mehmet Akif Ersoy eserleri, fikirleri, örnek kişiliği ve mütevazı hayatıyla dün olduğu gibi bugünümüzü de aydınlatmaya devam etmektedir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yıl dönümünde, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum." - KARABÜK
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Akif Ersoy, Güncel
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