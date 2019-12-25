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Rektör Polat, "Üniversite, Muş'un cazibesini artırıyor"

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin sadece bu coğrafyanın gençlerine kaliteli eğitim fırsatı sunması ya da akademik ve idari birimlerinde istihdam sağlamasıyla değil, bütün mensuplarının özverili çabaları sonucunda ürettiği bilimsel,...

25.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:00 Rektör Polat,
Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, üniversitenin sadece bu coğrafyanın gençlerine kaliteli eğitim fırsatı sunması ya da akademik ve idari birimlerinde istihdam sağlamasıyla değil, bütün mensuplarının özverili çabaları sonucunda ürettiği bilimsel, sosyo-kültürel, tarihsel, sanatsal, estetik, ekonomik ve sportif katkılarıyla da Muş'un cazibesini artırmakta olduğunu söyledi.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kentteki yerel ve yaygın basın mensuplarıyla bir araya geldi. Üniversite konuk evinde düzenlenen toplantıda konuşan MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Polat, hitama erdirdikleri her çalışmanın esasında bir sonraki çalışmaları için basamak teşkil ettiğinin bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. MŞÜ'nün 8 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 2 enstitü, 13 uygulama ve araştırma merkezi ile faaliyet gösterdiğini hatırlatan Rektör Polat, "2007 tarihinde kuruluşundan bu yana, sadece bu coğrafyanın gençlerine kaliteli eğitim fırsatı sunması ya da akademik ve idare birimlerinde istihdam sağlaması ile değil, bütün mensuplarının özverili çabaları sonucunda ürettiği bilimsel, sosyo -kültürel, tarihsel sanatsal, estetik, ekonomik ve sportif kaliteleriyle de Muş'un cazibesini artırmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradeleriyle Türkiye'de her ile bir üniversite kurulması yönünde karar alındığını hatırlatan Rektör Polat, "Bu karar doğrultusunda ülkemizin her köşesinde yeni üniversiteler kuruldu. Bu üniversiteler kurulduğu zaman birçok kesimden haksız bir şekilde 'tabela üniversiteleri kuruluyor' yönünde eleştiriler geliyordu. Bugün gelmiş olduğumuz noktada Cumhurbaşkanımız tarafından alınan bu kararın ne kadar önemli ve yerinde olduğu anlaşılıyor. Tabela üniversitesi şeklinde yöneltilen eleştirilerin de son derece haksız eleştiriler olduğu ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Program, soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - MUŞ

Muş Alparslan Üniversitesi, Fethi Ahmet Polat, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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