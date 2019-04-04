Rektör Prof.dr. Çakmak'tan Başkan Orhan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Erzurum Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aziziye
Belediye Başkanı Cevdet Orhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
31 Mart yerel seçimlerinde Erzurum Aziziye Belediye Başkanlığı'na yeniden seçilen Cevdet Orhan, Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ağırladı. Rektör Prof.Dr. Çakmak, Başkan Orhan'a tebriklerini iletirken "Geçtiğimiz yerel yönetim döneminde olduğu gibi bu dönemde de güzide ilçemiz Aziziye'ye ve ilimize güzel hizmetler yapılmasını temenni ediyor, görevinizde başarılar diliyorum" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cevdet Orhan, nazik ziyaretinden dolayı Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'a teşekkür etti. - ERZURUM
Erzurum Teknik Üniversitesi, Rektör, Aziziye, Erzurum, Yaşam
Kaynak: İHA