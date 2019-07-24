Rektör Prof. Dr. Karadağ'dan İHA'ya ziyaret

Yozgat
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ
, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla İhlas Haber
Ajansı (İHA) Yozgat Bürosunu ziyaret etti.
Yozgat'ta basını önemsediğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Karadağ, İhlas Haber Ajansı Yozgat Bürosu muhabiri Bahadır Gökgül'ün 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak plaket verdi. İhlas Haber Ajansı'nın önemli bir kurum olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karadağ, İHA'nın Yozgat'taki faaliyetleri hakkında bilgiler alarak başarı dileklerinde bulundu. - YOZGAT