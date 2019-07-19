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Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'dan 65. yıl mesajı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir'in il oluşunun 65. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

19.07.2019 18:01 Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir'in il oluşunun 65. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Bağlı, "Üniversitelerin başlıca görevi olan eğitim-öğretiminin yanı sıra, bulundukların şehrin, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişip büyümesine destek olmak ve katkı sağlamaktır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) olarak bizler de, şehrimizin sahip olduğu turizmle birlikte tarım ve sanayileşme alanlarında verimliliğini arttırmaya büyük önem vererek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu duygular ile tarihte kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış, sahip olduğu binlerce yıllık tarihi ve kültürel değerleri ile köklü bir Anadolu şehri olan ve 20 Temmuz 1954 yılında il olan Nevşehir'in İl oluşunun 65. yıldönümünü kutlar, saygıdeğer tüm halkımızı saygı ve sevgiyle selamlarım" dedi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA
Mazhar Bağlı, Nevşehir, Rektör, Güncel

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