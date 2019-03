Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yerel Basın Mensupları ile Buluştu

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir'de bulunan yerel basın kuruluşarının temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi.Anadolu Üniversitesi Akademik Kulüp'te 13 Mart Çarşamba günü düzenlenen toplantıya Rektör Prof. Dr. Çomaklı'nın yanı sıra Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Anadolu Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Haluk Birsen ve Eskişehir yerel basın mensupları katıldı.Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, daha önceki yerel basın buluşmasında gündeme gelen konulardan birinin yerel basın için Anadolu Üniversitesi'nde bir merkez oluşturulması olduğunu, bu merkezi açtıklarında güzel tepkiler aldıklarını belirtti. Prof. Dr. Çomaklı, "Bir diğer konu da yerel basının tecrübelerinin çok değerli olduğudur. Yerel basın değerli unsurlara sahip, bir şehir için en önemli noktalardan biri. Yerel basının tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Öğrencilerimizin yerel basında neler olduğunu görmesini istiyoruz. Diğer yandan Üniversitemiz Medya Merkezinin yerel basınla daha aktif bir şekilde çalışmasını istiyoruz, Üniversitemizde gerçekleştirilen etkinlikler yerel basında çokça yer alıyor. Yapmak istediğimiz şeylerden biri; yerel basın mensuplarından birinin her hafta Üniversitemize gelip konferans, panel ve ya ders vermesi. Bunun sonucunda ortaya basılı bir tecrübe kitapçığı çıkartmak istiyoruz. Yerel basın mensuplarımızın farklı konularda öğrencilerimizi bilgilendirebileceğini düşünüyoruz. Bazı olaylar karşından en uygun dili kullanan en doğru şeyleri söyleyen kesim basındır. Yaptığımız çalışmalar sonrasında bir program oluşturduk, buna göre bu çalışmaya başlamak istiyoruz. Sizler için oluşturduğumuz yerel basın merkezini bu etkinlikler için kullanmanızı bekliyoruz" dedi."Ajans sistemimiz ile Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleşen her etkinliğe ulaşabileceksiniz"Anadolu Üniversitesi olarak dünyada yaşanan dijital dönüşümü kaçırmadan yakından takip ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Türkiye genelinde eğitim anlamında hareketlilik görüyoruz. Biz de uzaktan eğitim sisteminde farklı içerikleri dijital olarak öğrencilere sunuyoruz. Yerel basının dijital dönüşüme nasıl uyum sağlayacağını değerlendirmenin çok iyi olacağını düşünmekteyim. Birçok sektör dijital dönüşümden faydalanmak anlamında birçok çalışma yapıyor. Basına yansımasını değerlendirmek için bir panel de düzenleyebiliriz. Yerel basın için ajans sistemimizi değiştirmeye yönelik çalışmalarımız var. Artık Üniversitemizde gerçekleştirilen etkinliklere dair her türlü içeriğe çok rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz." dedi.Toplantı yerel basın mensupları ve Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı arasında soru-cevap ile devam etti. - ESKİŞEHİR