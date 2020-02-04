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Rektör Prof. Dr. Sedat Murat dergi editörleriyle bir araya geldi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine (ÇOMÜ) gelen İstanbul Üniversitesinin dergilerinden sorumlu Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.

04.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:21Rektör Prof. Dr. Sedat Murat dergi editörleriyle bir araya geldi
Onsekiz Mart Üniversitesine (ÇOMÜ) gelen İstanbul Üniversitesinin dergilerinden sorumlu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından, ÇOMÜ bünyesinde yayınlanan dergilerin uluslararası indekslerde taranır olabilmesi kapsamında, dergi editörlerine ve yazarlarına yönelik yapılan toplantı sırasında Dr. Öğr. Üyesi Metin Tunç tarafından Rektörlük Senato Salonunda sunum gerçekleştirildi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur, dekanlar, dergi editörleri ve yazı işleri müdürleri katıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sedat Murat, Çanakkale, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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