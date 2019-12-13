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Rektör Sabuncuoğlu, "Başarılı Bilim İnsanları" arasında yer aldı

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 1895 atıf sayısı ve 26 h-indeksi ile "Başarılı Bilim İnsanları" arasına girdi.

13.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:24Rektör Sabuncuoğlu,
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 1895 atıf sayısı ve 26 h-indeksi ile "Başarılı Bilim İnsanları" arasına girdi.
AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) Direktörü Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından, 'deki üniversite rektörlerinin akademik performansları ile ilgili istatistikler açıklandı.
Rektörler, bireysel akademik performans, yapmış oldukları yayınlar, bilimsel yayın performansı ve h-indeks sayısı ile yayınlarına yapılmış olan atıflara göre değerlendirildi.
Değerlendirme, bilim dünyası tarafından kullanılan ve akademik yükselmelerde kabul gören atıf indeksini, web ortamında sunan bir veri tabanı olan "Web of Science"ın verilerine göre yapıldı.
Sabuncuoğlu, uluslararası yayınlarında 1895 atıf ve 26 h-indeksi ile akademik performans değerlendirmesiyle Türkiye'nin en başarılı rektörleri arasında yer aldı.

Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye, Rektör, Güncel

Kaynak: AA

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