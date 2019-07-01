01.07.2019 17:06
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Rektör Şahin: "Aksaray, pek çok bakımdan özel bir şehir"

Rektör Şahin: "Aksaray, pek çok bakımdan özel bir şehir"

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray'ın pek çok bakımdan Türkiye'nin en özel şehirlerinden birisi olduğunu ve şehrin tüm potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarma konusunda yapılacak çalışmalara destek vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Aksaray Üniversitesi'>Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin , Aksaray'ın pek çok bakımdan Türkiye 'nin en özel şehirlerinden birisi olduğunu ve şehrin tüm potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarma konusunda yapılacak çalışmalara destek vermeye gayret ettiklerini söyledi.

İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Mehmet Tüzün, Rektör Şahin'i ziyaret ederek, yeni görev döneminde başarılar diledi. Şehirdeki tüm kurum ve kuruluşlarla, toplum menfaatine pek çok ortak çalışma yaptıklarını ve bunları daha da geliştirmek arzusunda olduklarını kaydeden Prof. Şahin, Mehmet Tüzün'e ziyareti münasebetiyle teşekkür etti. - AKSARAY
Kaynak: İHA
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