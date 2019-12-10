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Rektör Şahin, öğrencilerle voleybol maçı yaptı

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencilerin daveti üzerine öğrencilerle voleybol maçı yaptı.

10.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:45Rektör Şahin, öğrencilerle voleybol maçı yaptı
Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencilerin daveti üzerine öğrencilerle voleybol maçı yaptı.

AHBAP Öğrenci Topluluğu ile Yaratıcılık ve Sosyal Yenilik Öğrenci Topluluğu (YSYT) mensupları, kendi aralarında düzenledikleri voleybol maçına Rektör Şahin'i de davet etti. Öğrencilerin davetini kırmayan ve Rıza Kayaalp Salonu'ndaki maçta YSYT takımında yer alan Rektör Şahin, çekişmeli geçen maçta servis atışlarıyla dikkat çekti. 2-0 geriye düşen YSYT takımı koordineli ataklarla maçı 2-2'ye getirdi ancak, AHBAP oyuncuları son sette, özellikle hücumdaki ağırlığı ile maçı 3-2 kazandı. Maç sonunda tüm oyuncuları tebrik eden ve her iki öğrenci topluluğuyla akşam yemeğinde bir araya gelen Rektör Şahin, sporun dostluğu geliştiren yönüne vurgu yaptı. Kampüste, öğrencilerin kullanımına sunulan pek çok imkan bulunduğunu anımsatan Şahin, "Yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları, atletizm pisti, bisiklet sahası Tüm bu imkanlar öğrencilerimizin hizmetinde. Buraları en etkin şekilde kullanmak gerekiyor. Öğrencilerimizin bir araya gelerek bu gibi organizasyonlar yapmaları hem spor bilinci, hem de dostluğun gelişimi açısından çok değerli. AHBAP ve YSYT mensuplarını kutluyor, bizi de maçlarına davet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Çekişmeli bir maç oldu, elimizden geleni yaptık, katkı sunmaya çalıştık. Kazanan takımı tebrik ediyoruz" dedi.

Rektör Şahin, yemeğin ardından öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi ve son dönemde yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

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