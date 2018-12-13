Rektör Sarıbıyık'tan Öztürk'e İade-İ Ziyaret

13 Aralık 2018 Perşembe 16:39



13 Aralık 2018 Perşembe 16:39

Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'e iade-i ziyarette bulundu.Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk'ü makamında ziyaret ederek iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Yeni üniversitenin Rektörlük binasının İlçeye kazandırılması ile ilgili istişarede bulunuldu. Ziyarette Başkan Öztürk ile görüş alışverişinde bulunan Rektör Sarıbıyık üniversite-şehir işbirliği açısından kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağlantıların çok güçlü olmasının önemine değinerek,"Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi Rektörlük binasının yapılmasına yönelik Başkanımız ile görüş alışverişinde bulunuyoruz. Amacımız Sakaryamızda kurulan ikinci devlet üniversitemizin en iyi şekilde yapılanmasını ve gelişmesini sağlamak bunun içinde Rektörlük binasının kurulacağı yer son derece önem arz ediyor" dediZiyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Öztürk ise yaptığı açıklamada, "İlimize kazandırılan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum. Yeni Üniversitemizin Rektörlük binasının Erenlere gelmesi ile ilgili Rektörümüzle istişare içindeyiz. Gerekli bilgileri Rektörümüze ilettik. Rektörlük binası için ilçemizde en uygun yerin belirlenmesi ile Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi Rektörlük binasının Erenler ilçemize kazandırılmasına ilişkin adım atacağız" diyerek ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Sarıbıyık'a teşekkür etti. - SAKARYA