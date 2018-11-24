Rektör Sarıbıyık: "Yeni Fakülte, Denizcilik Sektörüne Katkı Sağlamalı"

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:12



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:12

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, Batı Karadeniz Deniz Bilimleri Fakültesi'nin ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanacağını söyledi.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversite bünyesinde açılacak olan Batı Karadeniz Deniz Bilimleri Fakültesi'nin yapılandırılma çalışmaları kapsamında Ereğli'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Denizcilik alanında önemli bir yere sahip Karadeniz Ereğlisi'nde, Deniz Ticaret Odası'nı (DTO) ziyaret eden Rektör Mehmet Sarıbıyık ve heyeti, burada Batı Karadeniz Bölge Başkanı İrfan Erdem, Meclis Başkanı Hasan Likoğlu, Başkan Yardımcısı Ali Doğru, Hatice Erdem Meslek Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Arslan ve ilgililer tarafından karşılandı."Temel Misyonumuz iş dünyasının ihtiyacını karşılamak"Rektör Mehmet Sarıbıyık, burada yaptığı konuşmada Üniversite'nin uygulamalı eğitim misyon olarak benimsediğine vurgu yaparak Sakarya'da kurulacak 4 fakültenin de kendi alanlarıyla ilgili iş karşılıklarının olmasına büyük önem verdiklerini söyledi. Sarıbıyık, "Dünya'da ve Türkiye'de denizcilikle ilgili neler yapıldı, hangi eğitimler veriliyor ve sektör hangi alanlarda nitelikli bireyler arıyor? Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Önemli veriler edindik, Amacımız denizcilik alanında iş dünyasına hitap edebilecek bir fakülte oluşturmak. Bu kapsamda farklı görüşmelerimiz devam ediyor, bugün de Denizcilik alanında önemli bir yere sahip Ereğli'deyiz, Oda'nızın görüşleri, beklentileri bize katkı sağlayacaktır" dedi."Desteğe Hazırız"Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Erdem ise oda olarak eğitime büyük önem ve destek verdiklerini söyleyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sektörün özellikle ara eleman ve nitelikli eleman ihtiyacının ancak eğitimle karşılanabileceğine dikkat çeken Erdem, "Biz oda olarak elimizden geldiğince öğrencilerimizin yetişmesine katkı sağlıyoruz, üniversite'nizin uygulamalı eğitim modellerini yerinde buluyorum. Yapılandırmayı düşündüğünüz Deniz Bilimleri Fakültesi'nin de Denizcilik Sektörü'ne hayırlı olmasını diliyorum. Biz desteğe hazırız" diye konuştu."Lise Eğitimini de İnceledi"Denizcilik alanında eğitim veren Hatice Erdem Meslek Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Arslan'dan lise eğitimi hakkında bilgi alan Rektör Mehmet Sarıbıyık, Lise'de bulunan simülasyon odasını ve eğitim metaryallerini de inceledi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör, görüşmelerin verimli geçtiğini, sahaya inerek sorunları ve beklentileri yerinde tespit etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - SAKARYA