Rektör Savaş'dan Tügva'ya Ziyaret

Uşak
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Uşak İl Temsilciliği'ni ziyaret etti.
TÜGVA Uşak İl Temsilcisi Bilal Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Rektör Savaş, gençlerle bir süre sohbet etti.
Ziyarette sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Savaş, göreve geldikleri andan itibaren üniversite-şehir bütünleşmesi doğrultusunda adımlar atmaya özen gösterdiklerini belirtti.
Bu bağlamda Uşak'ta bulunan sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek, üniversitenin sivil toplum alanına daha fazla nasıl katkı sunabileceği ile ilgili istişarelerde bulunduklarını söyleyen Savaş, "Yerli ve milli olan düşüncenin en büyük güç kaynağı gençlerimizdir. Aklını kimseye kiralamayan, vicdanı olan, sorgulayan, milli ve manevi duyguları güçlü, bağımsız bir gençlik, lider ülke Türkiye'nin mimarları olacaktır. TÜGVA'ya bu yöndeki çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
Ertaş ise yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.