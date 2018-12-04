Rektör Savaş, Öğrenci Topluluklarının Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Uşak
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, üniversite öğrenci topluluklarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Rektör Savaş, öğrenci topluluklarının üniversiteler için önemine dikkat çekti.
Öğrencilerin görüş ve önerilerini önemsediklerini belirten Rektör Savaş, "Sizin fikirleriniz, yapacağınız çalışmalar ve etkinlikler önem arz etmektedir. Sizlerin bizden daha zeki, daha çalışkan ve daha başarılı olduğunuzu düşünüyorum. O nedenle sizlerden gelecek her teklif benim için önceliklidir." dedi.
Gelişen teknolojinin gerekliliklerine ülke ve üniversite olarak yetişebilmek için çaba göstermek gerektiğini belirten Prof. Dr. Savaş, şöyle konuştu:
"Sizlerden hem üniversitemizi geliştirecek, hem ülkeyi geliştirecek yeni fikirler bekliyoruz. Biz size üniversite olarak ancak yüzde 30 civarında bilgi yükleyebiliriz, geri kalan yüzde 70'ini siz okuyarak ve çalışarak kazanacaksınız. Lütfen sosyal medyadan uzak durunuz ve çok kitap okuyun. Sosyal medya kısa zamanda sonuca götürdüğü için insanları sabırsız yapıyor. Ama bir kitabı okumak için bazen 3 gün, bazen 4 gün sabretmeniz gerekiyor. O nedenle bol bol kitap okuyun. Tüm bunları yaparken bir yandan da bu ülkenin değerlerini kaybetmemeniz lazım. Çalışacaksınız. Çünkü çalışmaktan kimse ölmemiştir. Lütfen bu ülkenin değerlerine layık olun, bu ülkenin yeteri kadar düşmanı var. Millet olarak sırt sırta olursak gelişmek bizim için kolay olur. Derslerinizde başarılı olacaksınız ki geleceğiniz de başarılı olsun. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum."
Program öğrenci topluluklarından gelen dilek, istek ve soruların dinlenmesi ve cevaplanmasının ardından sona erdi.
Rektör,Uşak
04 Aralık 2018 Salı 15:46