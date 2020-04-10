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Rektör Savaşan'dan sağlık çalışanlarına jest

SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, sağlık çalışanlarına meyve paketleri dağıttırdı.

10.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:30
Rektör Savaşan'dan sağlık çalışanlarına jest
SAÜ Rektörü Fatih Savaşan, sağlık çalışanlarına meyve paketleri dağıttırdı.

Sakarya Üniversitesine (SAÜ) bağlı öğrenci yurtlarında kalan sağlık çalışanlarına Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın talimatıyla meyve paketleri dağıtıldı. Daha önce sağlık çalışanlarına tahsis edilen ve SAÜ'ye bağlı öğrenci yurtlarında misafir edilen kişi sayısı yüze yaklaştı. Sağlık çalışanlarının kalacağı ortamla ilgili her türlü imkanı sağlayan üniversitenin rektöründen bugün sağlık çalışanları tarafından sempati ile karşılanan bir jest geldi. Gün içerisinde değişik meyvelerin bulunduğu bir meyve paketi yurtlarda kalan misafirlere dağıtıldı. Dağıtılan meyve paketi ile birlikte Rektör Savaşan'ın teşekkürünü içeren şu mesajı da, "Değerli Sağlık Çalışanımız; Zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde emeğinizin karşılığını vermenin mümkün olmadığının farkındayız. Ama yine de Sakarya Üniversitesi adına her hafta vereceğimiz meyve paketini küçük bir teşekkür olarak kabul etmenizi rica ederiz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, Rektör, Fatih, Yaşam
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