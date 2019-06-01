Rektör Savaşan gazetecilerle iftarda bir araya geldi

Sakarya Üniversitesi
(SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih
Savaşan, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.
Rektörlük sosyal tesislerinde düzenlenen iftar etkinliğine, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe
, SGB Başkanvekili Müjdat Çetin, AA Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş, İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve çok sayıda gazeteci katıldı.
Prof. Dr. Savaşan, burada yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının bahar dönemini bitirdiklerini, Ramazan Bayramı
'ndan sonra yaz okulu kayıtlarının olacağını bildirdi.
Yabancı öğrencilerin başvurularını da 23 Haziran'a kadar alacaklarını aktaran Savaşan, "Üniversitemizde şu anda 3 bin 800 yabancı öğrencimiz var. Bu yıl yeni kontenjanımız da 974. Hedefimiz inşallah ilavelerle birlikte bu yıl bin civarında yabancı öğrenci kabul edeceğiz. Üniversitemizde mekan sorunumuz var. O yüzden kontenjanlarda azalma talep ettik ama YÖK ne takdir edecek, bilemiyoruz." diye konuştu.
Savaşan, iftara katılan gazetecilere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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